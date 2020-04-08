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У Херсонській області з пункту обсервації втекли 15 громадян

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 14:26
У Херсонській області з пункту обсервації втекли 15 громадян
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Більшість втікачів - із Західної України та з Дніпропетровської області

Поліцейські склали адмінпротоколи на 15 приїжджих з тимчасово окупованої АР Крим, які втекли з пункту обсервації у Каланчацькому районі Херсонської області. Про це у Facebook повідомляє поліція Херсонської області.

Як зазначається, через пункт в’їзду-виїзду "Каланчак" з тимчасово окупованої території АР Крим у Херсонську область прибули 20 людей, їх всіх помістили у центр обсервації.

Після проведення медичного обстеження 15 дорослих громадян категорично відмовилися проходити обов’язкову обсервацію та самовільно залишили центр (з дорослими було також двоє дітей). Вони пояснили, що повернуться до себе додому і вже там будуть дотримуватися самоізоляції. Щодо 15 порушників режиму обсервації працівники поліції склали адміністративні протоколи за ст.44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" КУпАП. Всім їм загрожує штраф від 17 тис. гривень.

Більшість втікачів - із Західної України та з Дніпропетровської області.

Нагадаємо, в Україні запущено мобільний додаток для контролю режиму обсервації і самоізоляції через коронавірус. Його невикористання буде прирівнюватися до порушення режиму.

Раніше повідомлялось, що за порушення карантинних обмежень у бюджет Києва стягнули 91 тис. 800 гривень. Зокрема, в столиці правоохоронці склали 574 адміністративних протоколи за порушення карантину і відкрили 4 кримінальні провадження.

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