З України до Польщі протягнуть трубу для експорту рослинних олій

Польща і Україна будуть спільно працювати над проектом транскордонного трубопроводу, по якому українські рослинні олії будуть доставлятися до порту Гданська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомили в канцелярії прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, польська сторона погодилася підписати меморандум з українською про розробку проекту транскордонного трубопроводу для транспортування рослинних олій до Гданська.

"Реалізація меморандуму сприятиме частковому розблокуванню українського експорту та підвищенню продовольчої безпеки країн, що розвиваються, яким загрожує голод. Отже, це має знизити міграційний тиск на Європу", - йдеться в повідомленні.

Обидві країни сформують робочу групу, яка представить можливі варіанти проекту. Меморандум буде укладено на три роки з автоматичним продовженням ще на три.