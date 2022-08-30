Из Украины в Польшу протянут трубу для экспорта растительных масел

Польша и Украина будут совместно работать над проектом трансграничного трубопровода, по которому украинские растительные масла будут доставляться в порт Гданська.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщили в канцелярии премьер-министра Матеуша Моравецкого, польская сторона согласилась подписать меморандум с украинской о разработке проекта трансграничного трубопровода для транспортировки растительных масел в Гданськ.

"Реализация меморандума будет способствовать частичной разблокировке украинского экспорта и повышению продовольственной безопасности развивающихся стран, которым угрожает голод. Следовательно, это должно снизить миграционное давление на Европу", - говорится в сообщении.

Обе страны сформируют рабочую группу, которая представит возможные варианты проекта. Меморандум будет заключен на три года с автоматическим продлением еще на три.