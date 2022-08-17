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З портів України вийшли ще чотири судна з продовольством, - Міноборони Туреччини

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Одеська область, Середа 17 серпня 2022 09:06
З портів України вийшли ще чотири судна з продовольством, - Міноборони Туреччини Фото: з портів України вийшли ще чотири судна з продовольством (imrp com ua)
Автор: Марія Кучерявець

З портів "Одеса" та "Чорноморськ" сьогодні, 17 серпня вранці вийшли ще чотири судна з українським продовольством. Вони перевозять насіння соняшнику та олію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.

"Відвантаження зерна з українських портів тривають у плановому режимі. Сьогодні вранці з українських портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшли ще чотири судна, які перевозять насіння соняшнику та соняшникову олію", - йдеться у повідомленні відомства.

Зазначимо, що експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

Нагадаємо, перше судно з українським зерном вийшло в Чорне море ще 1 серпня. Вантаж спочатку прямував до Лівану, але покупець відмовився приймати його через затримки термінів поставки.

Додамо, вже вчора стало відомо, що перше судно, що покинуло Україну в рамках угоди про "зерновий коридор", почали розвантажувати в сирійському порту.

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