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З Україні хотіли вивезти колекцію старовини на майже мільйон доларів: втрутилася СБУ

Новость на русском → Україна, Понеділок 01 березня 2021 21:11
З Україні хотіли вивезти колекцію старовини на майже мільйон доларів: втрутилася СБУ Фото: старовинні монети (прес-служба СБУ)
Автор: Андрій Василюк

Служба безпеки України завадила організованому угрупованню контрабандистів вивезти культурні цінності до ЄС на суму майже мільйон доларів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Під час обшуків у контрабандистів вилучили підготовлену до нелегального переправлення колекцію предметів старовини.

Зокрема, виявили 21 одиницю холодної зброї різних періодів, у тому числі античного, обладунки, золоті і срібні монети часів Київської Русі, а також 1800-1900-х років, численні старовинні предмети побуту.

За попередніми даними слідства, учасники угруповання організували канал незаконного переміщення культурних цінностей за кордон для продажу. Контрабандний товар ділки переправляли своїм іноземним замовникам через сервіси міжнародного поштового зв’язку. Для приховування протиправної діяльності вони вказували у деклараціях недостовірну інформацію щодо відправлення.

Наразі вилучені предмети направлено на експертизу.

З Україні хотіли вивезти колекцію старовини на майже мільйон доларів: втрутилася СБУЗ Україні хотіли вивезти колекцію старовини на майже мільйон доларів: втрутилася СБУЗ Україні хотіли вивезти колекцію старовини на майже мільйон доларів: втрутилася СБУЗ Україні хотіли вивезти колекцію старовини на майже мільйон доларів: втрутилася СБУ

У межах контролю за вчиненням злочину, СБУ задокументувала декілька фактів незаконних дій зловмисників.

"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки, вирішується питання щодо повідомлення організаторам угруповання про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

В прес-службі зазначили, що після завершення досудового розслідування розглядатиметься питання щодо передачі вилучених культурних цінностей до музейного фонду України.

Нагадаємо, нещодавно у Київській області Служба безпеки України викрила міжнародне угруповання, яке займалося виготовленням і збутом великих сум підроблених доларів. Затриманим ділкам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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