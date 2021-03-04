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З України до окупованого Криму хотіли вивезти корабельне обладнання

Новость на русском → Херсонська область, Четвер 04 березня 2021 18:20
З України до окупованого Криму хотіли вивезти корабельне обладнання Фото: знайдене корабельне обладнання (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Вчора прикордонники на пункті пропуску "Каланчак" в Херсонській області виявили корабельне обладнання, яке хотіли незаконно вивезти в окупований Крим. Обладнання знайшли в мікроавтобусі, на якому прибули громадяни України.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зловмисники заховали всередині акустичної системи предмети подвійного призначення, які використовуються для систем зв’язку та навігації. Після цього за їх місцем проживання провели обшуки.

В ході обшуків, які відбувалися у Миколаївській і Херсонській областях, правоохоронці виявили корабельні агрегати різного призначення. Перевіряється інформація щодо можливого викрадення обладнання з об’єктів суднобудівної галузі Миколаївської області.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ст. 333 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру.

Нагадаємо, нещодавно СБУ завадила вивезенню з України колекції старовини на майже мільйон доларів.

Крім того, у лютому іноземець намагався вивезти з України медпрепарати Pfizer на 2 млн гривень. Його затримали в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

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