З України до окупованого Криму хотіли вивезти корабельне обладнання

Вчора прикордонники на пункті пропуску "Каланчак" в Херсонській області виявили корабельне обладнання, яке хотіли незаконно вивезти в окупований Крим. Обладнання знайшли в мікроавтобусі, на якому прибули громадяни України.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України .

Зловмисники заховали всередині акустичної системи предмети подвійного призначення, які використовуються для систем зв’язку та навігації. Після цього за їх місцем проживання провели обшуки.

В ході обшуків, які відбувалися у Миколаївській і Херсонській областях, правоохоронці виявили корабельні агрегати різного призначення. Перевіряється інформація щодо можливого викрадення обладнання з об’єктів суднобудівної галузі Миколаївської області.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ст. 333 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру.