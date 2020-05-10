З України пасажирські рейси можуть почати виконувати три авіакомпанії

Три авіакомпанії - Czech Airlines, Wizz Аіг і Lufthansa - планують відновити пасажирські авіаперевезення з України. Про це повідомляється на сайтах компаній.

Wizz Air планує почати польоти з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова з 23 травня. Раніше повідомлялося про початок продажів квитка на рейси Київ-Відень з 12 травня.

З 24 травня 7 рейсів на тиждень з Києва буде здійснювати Czech Airlines. З 25 травня 3 рейси на тиждень будуть відновлені з Одеси.

Німецька Lufthansa планує відновити польоти в Україну з 1 червня. Квитки на сайті авіакомпанії поки що можна забронювати з Києва до Берліна.

Одним з перших, хто заявив про відновлення міжнародних перельотів на тлі пандемії, був лоукостер Wizz Air. З 1 травня літаки авіакомпанії почали літати по 20 напрямках.

Ще одна бюджетна авіакомпанія, ірландський лоукостер Ryanair, заявив, що до липня здійснить більше 99% запланованих рейсів.

В Україні відновлення міжнародних пасажирських перельотів цього літа не планувалося. Тим не менш, внутрішнє авіасполучення все ж частково запустять.