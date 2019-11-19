Сенатори звернулися до Пентагону щодо військової допомоги Україні

Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Допомога США Україні цьогоріч передбачає 250 мільйонів доларів з бюджету Пентагону

Демократи Річард Дурбін, Патрік Ліхі, Джек Рід та Роберт Менендез звернулися із листом до міністра оборони США Марка Еспера та вимагають відповіді, чому Україна не отримала усієї обіцяної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що безпекова допомога США Україні цьогоріч передбачає 250 мільйонів доларів з бюджету Пентагону в рамках програми "Ініціатива безпекової допомоги Україні".

"Пришвидшення надання критично важливої допомоги, яку Конгрес виділив, щоб покращити безпеку в Україні, важливе для того, щоб продемонструвати нашу відданість Україні під час цього хаотичного, недисциплінованого підходу, який наша Адміністрація обрала щодо нашого важливого партнера і який викликає глибоке занепокоєння", - йдеться у зверненні.

Також у листі також вказується, що 25 українських військових загинули від обстрілів підтримуваних Росією сепаратистів в період між липнем та жовтнем цього року. Сенатори вимагають від Пентагона пришвидшити надання допомоги, яка залишилася у фіскальному 2019 році.

"Це прямо суперечить фальшивим заявам, які робили особи за межами Міністерства оборони, що блокування військової допомоги Україні не мало практичних наслідків", - йдеться у листі.

Нагадаємо, заступник держсекретаря з політичних справах Девід Хейл заявляв, що наказ про замороження військової допомоги Україні віддав безпосередньо президент США Дональд Трамп.

Як повідомляло РБК-Україна, співробітник Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Тім Моррісон заявив, що затримка військової допомоги Україні була пов'язана з намаганням адміністрації Білого дому досягти початку розслідування щодо колишнього віце-президента Джо Байдена та його родини.