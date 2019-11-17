Ще один свідок підтвердив зв'язок між затримкою допомоги Україні та Байденом

Фото: Тім Моррісон (CNN)

Моррісон не вважає, що Трамп порушив закон в розмові з Зеленським

Затримка військової допомоги Україні була пов'язана з намаганням адміністрації Білого дому досягти початку розслідування щодо колишнього віце-президента Джо Байдена та його родини. Про це йдеться в оприлюднених свідченнях співробітника Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Тіма Моррісона, передає Reuters.

Так, під час закритих свідчень в рамках процедури імпічменту президента США Дональда Трампа Моррісон розповів, що затримка військової допомоги дійсно була пов'язана з розслідуванням щодо Байдена, почати яке вимагали від української влади.

Однак Моррісон заперечив, що у липневій телефонній розмові між Трампом та українським президентом Володимиром Зеленським були порушення. Він додав, що не помітив у розмові президентів нічого незаконного.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США оприлюднили свідчення помічниці з зовнішньої політики віце-президента Дженніфер Вільямс. Помічниця Майка Пенса під час свідчень в Конгресі критикувала телефонну розмову Трампа з Зеленським та назвала її "недоречною".

Також РБК-Україна писало, що співробітник посольства США в Україні Девід Холмс розповів у Конгресі, що Трамп влітку 2019 року активно цікавився розслідуванням справи Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента Джо Байдена, в Україні.