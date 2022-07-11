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Продажі на АЗС впали вдвічі: експерт пояснив причину

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Україна, Понеділок 11 липня 2022 12:37
Продажі на АЗС впали вдвічі: експерт пояснив причину Фото: споживання нафтопродуктів в Україні з початку війни впало в два рази (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживання нафтопродуктів в Україні з початку війни впало приблизно в два рази. Ринок поступово наповнюється пропозицією, а дефіцит зникає.

Про це в колонці для РБК-Україна написав директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Як зазначив експерт, у перші місяці війни було дуже важко аналізувати рівень споживання нафтопродуктів в Україні. Були непогані запаси пального на ринку, а імпорту майже не було.

"Зараз ми чітко бачимо, які постачання і попит. І можна вже констатувати, що споживання всіх марок нафтопродуктів в Україні скоротилося приблизно вдвічі в порівнянні з довоєнним періодом", - повідомив Куюн.

За його словами, в червні ситуація з постачанням нафтопродуктів в Україну істотно покращилася: черги на АЗС зникли, а найбільші мережі заявили про зняття лімітів. Перш за все, проблему вдалося вирішити завдяки скасуванню держрегулювання цін. Це дозволило відкрити ринок і активізувати постачальників. У червні кількість імпортерів палива втричі перевищила довоєнне.

"Поставляти нафтопродукти почали не тільки оптові компанії, які раніше працювали виключно на внутрішньому ринку, а також Аграрні, транспортні та промислові підприємства", - додав експерт.

Нагадавши, автогаз за червень подешевшав майже на 20%. Деякі АЗС продають його по 35-36 гривень. Також є передумови для зниження цін на дизпаливо на 4-5 гривень за літр"

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