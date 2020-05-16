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Україну завтра накриють короткочасні дощі з грозами

Новини » Суспільство     16.05.2020 - 20:55
Україну завтра накриють короткочасні дощі з грозами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Опади очікуються на більшості території країни

У неділю, 17 травня, погода в Україні погіршиться на більшості території. Очікуються короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Українського гідрометцентру в Facebook.

За прогнозом українських синоптиків, завтра у більшості областей країни, крім деяких південно-східних, очікується переважно дощова погода. Синоптики попереджають про короткочасні дощі, а місцями можливі грози.

Крім того, завтра переважатиме південно-західний вітер, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в ночі коливатиметься від +4 до +9, вдень від +14 до +19 градусів. Лише у південних областях термометри вдень покажуть до +21.

Україну завтра накриють короткочасні дощі з грозами

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що наступного тижня в Україні можливі заморозки. Погода в країні наступного тижня буде вітряною та дощовою. Температура повітря протягом тижня коливатиметься від +16 до +18.

Крім того, в Гідрометцентрі прогнозували, що погода в Україні на вихідних буде переважно дощовою. У суботу опади очікувалися у східних регіонах, а в неділю негода повинна поширитися на решту території. При цьому місцями очікувалося потепління до +21 градуса.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Гідрометцентрдождигроза
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