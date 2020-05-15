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Температура до +21 та дощі: прогноз на вихідні

Новини » Суспільство     15.05.2020 - 14:44
Температура до +21 та дощі: прогноз на вихідні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У неділю, 17 травня, дощі накриють більшість областей

На вихідних, 16-17 травня, погода в Україні буде мінливою. У неділю дощі прийдуть у більшість областей країни, при цьому температура повітря місцями підніметься до +21.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 16 травня

У суботу в країні переважатиме сприятлива малохмарна погода. Лише у Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях очікуються значні дощі. Температура повітря на більшості території вдень коливатиметься від +15 до +18 градусів, вночі від +4 до +8. У південних областях термометри вдень покажуть від +17 до +21, вночі коливатимуться від +10 до +12.

Температура до +21 та дощі: прогноз на вихідні

Прогноз на 17 травня

У неділю дощова погода накриє майже всю територію країни, сухо буде лише у східних та Запорізькій областях. Попри дощі температура повітря залишиться майже без змін: у південних областях від +18 до +20, а на решті території - від +15 до +17 градусів. Вночі на півдні від +10 до +12, у решті областей - від +5 до +8.

Температура до +21 та дощі: прогноз на вихідні

Нагадаємо, раніше український синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на 16 травня. За даними Діденко, у західних, центральних та північних областях варто очікувати сильних опадів. При цьому температура повітря вдень місцями підніметься до +22 градусів.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Гідрометцентрпрогноз
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