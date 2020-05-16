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Украину завтра накроют кратковременные дожди с грозами

Новости » Общество     16.05.2020 - 20:55
Украину завтра накроют кратковременные дожди с грозами
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Осадки ожидаются на большей территории страны

В воскресенье, 17 мая, погода в Украине ухудшится на большинстве территории. Ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Украинского гидрометцентра в Facebook.

По прогнозу украинских синоптиков, завтра в большинстве областей страны, кроме некоторых юго-восточных, ожидается преимущественно дождливая погода. Синоптики предупреждают о кратковременных дождях, а местами возможны грозы.

Кроме того, завтра будет преобладать юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +9, днем от +14 до +19 градусов. Лишь в южных областях днем термометры покажут до +21.

Украину завтра накроют кратковременные дожди с грозами

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщила, что на следующей неделе в Украине возможны заморозки. Погода в стране на следующей неделе будет ветреной и дождливой. Температура воздуха в течение недели будет колебаться от +16 до +18.

Кроме того, в Гидрометцентре прогнозировали, что погода в Украине на выходных будет преимущественно дождливой. В субботу осадки ожидались в восточных регионах, а в воскресенье непогода должна распространиться на остальную территорию. При этом местами ожидалось потепление до +21 градуса.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Гидрометцентрдождигроза
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