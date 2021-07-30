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Сєвєродонецьк накрила злива. Рух транспорту обмежено

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Сєвєродонецьк, П'ятниця 30 липня 2021 10:50
Сєвєродонецьк накрила злива. Рух транспорту обмежено Фото: Сєвєродонецьк накрила злива (06452)
Автор: Анастасія Рокитна

Сєвєродонецьк накрила злива. По дорогах автомобілі буквально пливли - проїжджали наполовину зануреними у воду.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання 06452.

Крім сильного дощу, в місті був сильний вітер. В результаті пошкоджені деякі вивіски магазинів і повалені дерева.

У районі ринку "Успіх "утворилося "море", яке змусило жителів міста знімати взуття і переходити дорогу босоніж, пише видання.

Деякі місцеві жителі повідомили про затоплення їхніх будинків.

Фото: Сєвєродонецьк накрила злива (06452)
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Сєвєродонецьк ливень
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