Сєвєродонецьк накрила злива. Рух транспорту обмежено
Фото: Сєвєродонецьк накрила злива (06452)
Сєвєродонецьк накрила злива. По дорогах автомобілі буквально пливли - проїжджали наполовину зануреними у воду.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання 06452.
Крім сильного дощу, в місті був сильний вітер. В результаті пошкоджені деякі вивіски магазинів і повалені дерева.
У районі ринку "Успіх "утворилося "море", яке змусило жителів міста знімати взуття і переходити дорогу босоніж, пише видання.
Деякі місцеві жителі повідомили про затоплення їхніх будинків.
Фото: Сєвєродонецьк накрила злива (06452)