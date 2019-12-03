Україну засипало снігом: карта негоди

Погода в Україні 3 грудня погіршилась, більшість областей засипало снігом. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Зазначається, станом 8 годину ранку у західних областях випало 3-4 см снігу, зокрема в Івано-Франківській області - 8 см снігу. У північних областях - 5 см снігу, а у центральних - 3-4 см снігу.

Фото: карта зі снігового покриву (facebook.com/ukrgmc.official)

Висота снігового покриву у Полтавській області досягла 10 см, а у східних областях - 3-4 см. Тільки у південних областях немає снігу через плюсову температуру.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що сьогодні у всіх, крім південних, областях буде мокрий сніг. На півдні буде дощ і плюсова температура.

Також синоптики попереджають, що сьогодні значний сніг у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях. Зокрема, утворення снігового покриву висотою 2-5 см у Київській області.

Повідомляється, що протягом доби 3 грудня в західних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра, 4 грудня, буде без опадів, снігопади та мокрий сніг підуть за межі України. Синоптик розповіла, що температура повітря найближчої ночі буде в межах 0-5 градусів морозу, а завтра вдень в Україні від -3 морозу до +2 тепла. На дорогах вранці та ввечері буде ожеледь.

Крім того, за даними Українського Гідрометцентру, у грудні на більшій частині території країни утворюється стійкий сніговий покрив, лише на півдні він встановлюється не кожного року.