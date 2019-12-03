В Україну йде антициклон: синоптик розповіла, коли снігопади відступлять

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра в більшості областей України не буде опадів

Погода в Україні завтра, 4 грудня, буде без опадів, снігопади та мокрий сніг підуть за межі України. Про це Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її даними, в Україну насувається антициклон, тому не очікується істотних опадів.

"У середу в більшості областей України опади малоймовірні, лише в другій половині дня і до вечора мокрий сніг можливий на Волині, в Рівненській, Житомирській, Чернігівській та Київській областях. Це торкнеться нашої північної частини - млявий атмосферний фронт з Польщі. Вітер буде з заходу, помірний, поривчастий", - повідомила Діденко.

Синоптик розповіла, що температура повітря найближчої ночі буде в межах 0-5 градусів морозу, а завтра вдень в Україні від -3 морозу до +2 тепла. На дорогах вранці та ввечері буде ожеледь.

"Протягом тижня температура повітря в Україні підвищиться, опадів не буде", - резюмувала Діденко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні 3 грудня погіршиться, сніг накриє всі, крім південних, області.

Також РБК-Україна повідомляло, що середня місячна температура у грудні 2019 року в Україні складе від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, в Криму - до 3 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень.