ru ua
Вт, 10 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава МЗС Нідерландів з робочим візитом в Україні. Побував в Ірпені

Новость на русском →
Ірпінь, Вівторок 10 травня 2022 13:29
Глава МЗС Нідерландів з робочим візитом в Україні. Побував в Ірпені Фото: глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра і глава Київської ОВА Олександр Павлюк (t.me/kyivoda)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 10 травня, міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра прибув в Україну з робочим візитом. В ході нього він відвідав Ірпінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Олександра Павлюка в Telegram.

В ході візиту Павлюк показав європейській делегації один з житлових секторів Ірпеня, зруйнований російськими військами.

"З перших днів війни рашисти намагалися окупувати Ірпінь. Вони знищували цивільні об'єкти, будинки мирного населення і взагалі все, що бачили на своєму шляху. Переконаний, що за допомогою європейських партнерів ми швидше відновимо і відбудуємо наші міста, і люди нарешті повернуться додому",-зазначив Павлюк.

Фото: глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра і глава Київської ОВА Олександр Павлюк (t.me/kyivoda)

Раніше повідомлялося, що сьогодні в Україну з візитом прибула глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нідерланди Візит в Україну Війна Росії проти України
NEWS
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
DAILY
Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки