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В Україну повертаються грозову дощі, але буде +36: прогноз погоди на сьогодні

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Вівторок 22 червня 2021 08:00
В Україну повертаються грозову дощі, але буде +36: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні очікується потепління до +36 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Сьогодні майже по всій Україні прогнозують дощі з грозами. Водночас, утримається спекотна погода - місцями буде до +36 градусів.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Погода по Україні

Сьогодні в більшості областей очікуються дощі, які будуть супроводжуватися грозами.

Опадів не прогнозують в Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях.

Крім того, по всій території утримається спека - вдень прогнозують більше +30 градусів. Водночас, найспекотніше буде в східних областях. В Луганській області обіцяють до +36 градусів.

Вночі буде також достить тепло, термометри показуватимуть +17-19 градусів, а в східних областях +21-23 градусів.

В Україну повертаються грозову дощі, але буде +36: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

В столиці опадів не очікується. Натомість утримається спека на рівні +30-32 градусів.

Вночі показники термометрів опустяться до +20-22 градусів.

В Україну повертаються грозову дощі, але буде +36: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, Чернівецький район днями накрила злива. Унаслідок негоди частково пошкоджено дороги місцевого значення та мости у 29 населених пунктах.

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