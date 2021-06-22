В Україну повертаються грозову дощі, але буде +36: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні майже по всій Україні прогнозують дощі з грозами. Водночас, утримається спекотна погода - місцями буде до +36 градусів.
Погода по Україні
Сьогодні в більшості областей очікуються дощі, які будуть супроводжуватися грозами.
Опадів не прогнозують в Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях.
Крім того, по всій території утримається спека - вдень прогнозують більше +30 градусів. Водночас, найспекотніше буде в східних областях. В Луганській області обіцяють до +36 градусів.
Вночі буде також достить тепло, термометри показуватимуть +17-19 градусів, а в східних областях +21-23 градусів.
Погода в Києві
В столиці опадів не очікується. Натомість утримається спека на рівні +30-32 градусів.
Вночі показники термометрів опустяться до +20-22 градусів.
Нагадаємо, Чернівецький район днями накрила злива. Унаслідок негоди частково пошкоджено дороги місцевого значення та мости у 29 населених пунктах.