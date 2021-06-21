Зливи в Чернівецькій області пошкодили дороги та мости майже в 30 населених пунктах
Фото: в Чернівецькій області зливи затопили дороги (dsns.gov.ua)
Чернівецький район вчора, 20 червня, накрила злива. Унаслідок негоди частково пошкоджено дороги місцевого значення загальною протяжністю близько 30 кілометрів та дорожнє покриття 9 мостів у 29 населених пунктах.
Крім того, через зливи відбулося підтоплення дощовими потоками 80 житлових будинків у 8 населених пунктах та 150 присадибних ділянок у 17 населених пунктах.
Станом на 7 ранку 21 червня рівень води поступово знижується, залишаються підтопленими підвальні приміщення у 29 житлових будинках та 87 присадибних ділянок у 15 населених пунктах, частково залишається без електропостачання село Вікно.
Нагадаємо, кількість постраждалих через повінь в Ялті збільшилася до 43 осіб.
Як відомо, в окупованому Криму вже кілька днів йдуть сильні дощі.