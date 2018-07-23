У в'язницях Греції утримують понад 160 українців, - Денісова

Денісова звернулася до комісара Ради Європи з прав людини за допомогою у звільненні українців

У Греції заарештован або утримується у в'язниці 161 громадянин України. Про це повідомила уповноважена Верховної ради України Людмила Денісова в Facebook.

За словами Денісової, у в'язницях Греції зараз знаходиться 161 українець. З них 112 осіб - за звинуваченням у перевезення нелегальних мігрантів.

Омбудсмен пояснила, що українських моряків, як правило, обманним шляхом змушують переправляти нелегальних мігрантів в Європу. Схема полягає в тому, що українцям пропонують високооплачувану роботу на круїзних лайнерах, яхтах, а натомість їх силою або погрозами смерті змушують перевозити нелегальних мігрантів.

Денісова наголосила, що Греція, як учасник Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, зобов'язана була звільнити від покарання затриманих за перевезення нелегалів українців, так як в більшості випадків злочин було скоєно під примусом. Однак замість цього грецька влада виносить обвинувальні вироки.

Також вона повідомила, що у в'язницях Греції порушуються права затриманих. Зокрема, перекладачі не володіють на достатньому рівні українською або російською мовами, тому затримані не можуть надати докази своєї невинуватості, поспілкуватися з адвокатом і дізнатися подробиці справи.

У зв'язку з цим Денісова звернулася до комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович за допомогою у звільненні українців з в'язниць Греції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Греції двох українських моряків Сергія Шваюка і Петра Литвинчука засудили до 180 років ув'язнення за перевезення нелегальних мігрантів. Рідні ув'язнених стверджують, що вони вчинили злочин під примусом.