В Україну повертається жорсткий карантин: що з 22 червня знову заборонять

З сьогоднішнього дня відбуватиметься посилення карантину в тих областях, де це необхідно
З сьогоднішнього дня, 22 червня, в областях України рішення про посилення карантину буде приймати місцева влада. За новою методикою будуть визначатися регіони, які потребують більш жорсткого карантину.
Відповідна постанова опублікована на сайті Кабміну.
Нова методика складається з таких пунктів:
завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я понад 50%;
середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;
коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу більше 11%;
показник динаміки зростання випадків Covid-19 більше 10%.
Раніше в МОЗ заявили, що з 22 червня відбуватиметься посилення карантину в тих областях, де це необхідно.
Показники по COVID-19 можуть посилити або послабити карантин:
щодо проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;
щодо діяльності установ, що надають послуги з розміщення;
щодо роботи метрополітену;
щодо перевезення пасажирів в усіх видах сполучень;
щодо відвідування закладів дошкільної освіти;
щодо роботи культурних установ, фітнес-центрів і спортзалів.
Зазначими, наразі найбільш зараженими регіонами лишаються: місто Київ, Чернівецька, Львівська, Рівненська, Київська області.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповів на питання, чи можуть закрити метро в Києві через погіршення епідеміологічної ситуації.
Раніше повідомлялось, що МОЗ ініціюватиме посилення контролю карантину після спалаху COVID-19.
Автор: Анастасия Рокитна