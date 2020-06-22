В Украину возвращается жесткий карантин: что с 22 июня снова запретят

С сегодняшнего дня, 22 июня, в областях Украины решение об усилении карантина будет принимать местная власть. По новой методике будут определяться регионы, которые требуют более жесткого карантина.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Новая методика состоит из следующих пунктов:

загруженность коек в заведениях здравоохранения свыше 50%;

среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тыс. населения в течение недели;

коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;

показатель динамики роста случаев Covid-19 более 10%.

Ранее в Минздраве заявили, что с 22 июня будет происходить усиление карантина в тех областях, где это необходимо.

Показатели по COVID-19 могут усилить или ослабить карантин:

по проведению спортивных, культурных, религиозных и иных массовых мероприятий;

по деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

по работе метрополитена;

по перевозках пассажиров во всех видах сообщений;

по посещению учреждений дошкольного образования;

по работе культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов.

Отметим, в настоящее время наиболее зараженными регионами остаются: город Киев, Черновицкая, Львовская, Ровенская, Киевская области.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов ответил на вопрос, могут ли закрыть метро в Киеве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что Минздрав будет инициировать усиление контроля карантина после вспышки COVID-19.