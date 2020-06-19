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МОЗ оцінив можливість закриття метро в Києві

Новини » Коронавірус     19.06.2020 - 10:18
МОЗ оцінив можливість закриття метро в Києві
Фото: метро в Києві (РБК-Україна)

У МОЗ заявили, що є чіткі критерії, за якими посилюють карантин

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповів на питання, чи можуть закрити метро в Києві через погіршення епідеміологічної ситуації. Він відповів, що в МОЗ є чіткі критерії щодо посилення карантину.

Про це він сказав журналістам під Радою.

За його словами, Україна живе в умовах адаптивного карантину і є чіткі критерії, за якими посилюють карантин, в тому числі в Києві.

"В залежності від розвитку ситуації, всі дії будуть достатньо розумні і всі наші рекомендації... в тому числі регіональні", - заявив він.

Зазначимо, метро в Україні, зокрема в Києві, вже закривали на декілька місяців в рамках введення карантину. В травні мер столиці попросив Кабінет міністрів дозволити роботу метрополітену з 25 травня.

Тоді у МОЗ сказали, що не бачать проблеми у відкритті метро при дотриманні вимог епідеміологів. У зв'язку з цим, з 25 травня метрополітен відновив роботу.

Нагадаємо, в перший день роботи метро в Києві перевезли 310 тисяч пасажирів, але з кожним днем це число стає більшим.

Раніше повідомлялося, що в Києві збираються посилити карантинні заходи через епідеміологічну ситуацію.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я Україниметро
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