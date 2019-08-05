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Через негоду в Україні знеструмлені десятки населених пунктів

Новини » Надзвичайні події    05.08.2019 - 08:24
Через негоду в Україні знеструмлені десятки населених пунктів
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

Через негоду в Україні в ніч з 3 на 4 серпня сталося знеструмлення 83 населених пунктів. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, через дощ, грозу та сильний вітер сталося знеструмлення 40 населених пунктів у 4 областях: Донецька - 37, Запорізька - 21, Луганська - 21 та Дніпропетровська - 4.

"До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Укргідрометцентрі попередили про ускладнення погодних умов на території України у неділю, 4 серпня. За даними синоптиків, активний циклон приніс у південні, східні, а також деякі центральні області сильні грозові дощі з градом, пориви вітру та шквали до 30 м/с. У акваторії Чорного та Азовського морів був шторм.

Зазначимо, що погода сьогодні буде прохолодною та дощовою у південних, східних та західних областях, температура вдень до +26.

У Києві тиждень почнеться з надзвичайно прохолодної, але сонячної погоди. Вдень повітря прогріється максимум до +20 градусів, вночі ж температура коливатиметься від +10 до +11.

Сьогодні в Україні буде переважно суха погода Синоптики попередили про дощ у деяких областях України
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