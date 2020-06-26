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Україну внесли у список країн, яким можуть дозволити в’їзд до ЄС, - Euronews

Новини » Політика     26.06.2020 - 09:03
Україну внесли у список країн, яким можуть дозволити в’їзд до ЄС, - Euronews
Фото: прапор ЄС (flickr.com european_parliament)

Мова йде про країни, які пропонують включити до "білого списку"

Україна увійшла у список держав, яким можуть дозволити в’їзд до Європейського Союзу. Про це говориться в одному з проектів рішень про відкриття зовнішніх кордонів Євросоюза.

Про це повідомляє Euronews, посилаючись на джерела.

Мова йде про країни, які пропонують включити до "білого списку" від початку липня. Серед 54 країн є й Україна.

З інших європейських країн поза межами ЄС, кордони можуть відкрити мешканцям Андорри, Чорногорії, Сербії, Боснії, Албанії, Грузії.

Втім, у ЄС ще не прийняли остаточного рішення щодо відкриття кордонів, тому список країн ще може змінитись.

Раніше повідомлялось, що кордони ЄС можуть залишитися закритими для українців і після 1 липня через невідповідність показників по коронавірусу.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я відреагувало на можливість невідкриття кордонів ЄС для України.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ЕвросоюзкордонУкраїна
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