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Украину внесли в список стран, которым могут разрешить въезд в ЕС, - Euronews

Новости » Политика     26.06.2020 - 09:03
Украину внесли в список стран, которым могут разрешить въезд в ЕС, - Euronews
Фото: флаг ЕС (flickr.com european_parliament)

Речь идет о странах, которые предлагают включить в "белый список"

Украина вошла в список государств, которым могут разрешить въезд в Европейский Союз. Об этом говорится в одном из проектов решений об открытии внешних границ Евросоюза.

Об этом сообщает Euronews, ссылаясь на источники.

Речь идет о странах, которые предлагают включить в "белый список" от начала июля. Среди 54 стран есть и Украина.

Из других европейских стран вне ЕС, границы могут открыть жителям Андорры, Черногории, Сербии, Боснии, Албании, Грузии.

Впрочем, в ЕС еще не приняли окончательного решения относительно открытия границ, поэтому список стран еще может измениться.

Ранее сообщалось, что границы ЕС могут остаться закрытыми для украинцев и после 1 июля из-за несоответствия показателей по коронавирусу.

Напомним, Министерство здравоохранения отреагировало на возможность неоткрытия границ ЕС для Украины.

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Автор: Анастасия Рокитна

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