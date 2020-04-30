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В Україну повернулися максимум півмільйона заробітчан, - соціолог

Новини » Суспільство     30.04.2020 - 08:55
В Україну повернулися максимум півмільйона заробітчан, - соціолог
Фото: Елла Лібанова (УНІАН)

Соціолог розповіла про зарплату за кордоном і в Україні

За даними асоціації заробітчан, в Україну повернулися максимум 450-500 тис. осіб. Про це заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук (НАН) Елла Лібанова в інтерв'ю РБК-Україна.

Лібанова зазначила, що повернулися ті, хто не мав надійного статусу в країні тимчасового перебування, інші - залишились там. Вона вважає, що коли кордони відкриються, то більшість з них знову поїдуть назад.

"Я днями спілкувалася з асоціацією заробітчан, вони аналізували дані від наших прикордонників і прикордонників Польщі, яка є найбільшим споживачем нашої робочої сили. За їх оцінками, повернулися максимум 450-500 тисяч осіб. Тобто про мільйони годі й говорити", - розповіла вона.

Лібанова розповіла про зарплату за кордоном і в Україні

"Я б вимірювала різницю не в абсолютних цифрах, а у відсотках: 300-400 євро від зарплати у 1000 євро - це одне, а від зарплати в 3000 - зовсім інше. Так от, мені видається, що за умови різниці в 25-30%, скоріше за все, людина залишиться тут. Якщо різниця буде більшою, то радше поїде на заробітки", - зазначила вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів готовий до переговорів з країнами Європейського союзу, які зацікавлені в українських сезонних працівниках.

До цього голова МЗС Дмитро Кулеба назвав нелогічною відправку українців на заробітки за кордон у зв'язку з ситуацією з коронавірусом.

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