ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

До України повернулись 109 українців з сектора Газа

Новость на русском →
Київ, Четвер 27 травня 2021 08:18
До України повернулись 109 українців з сектора Газа Фото: українці повернулись з сектора Гази (president.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну повернулись 109 українських громадян, які виявили бажання виїхати із сектора Гази. Президент України Володимир Зеленський вітає успішне повернення громадян на батьківщину.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Разом з українцями було евакуйовано 13 громадян Молдови та четверо громадян Болгарії.

"Літак з ними вранці приземлився у Києві", - повідомили в ОП.

У заяві говориться, що з метою організації евакуації українців із сектора Гази МЗС та дипломати провели низку непростих переговорів.

Як наголосив Зеленський, українці завжди можуть розраховувати на допомогу своєї країни.

Нагадаємо, 18 травня уряд доручив профільним відомствам забезпечити евакуацію українців з сектора Газа, які хочуть повернутися додому. Планувалося, що українських громадян вивезуть із зони конфлікту через територію Єгипту.

Зазначимо, у Верховній раді пропонують визнати радикальну ісламську організацію ХАМАС терористичною. Текст відповідного проекту постанови №5530 з'явився на сайті ВР.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Сектор Газа украинцы
NEWS
"Відбувся жорсткий обмін думками": в ОП розповіли про переговори "нормандських" радників
"Відбувся жорсткий обмін думками": в ОП розповіли про переговори "нормандських" радників
DAILY
Нерівний союз. Що відбувається в ОПЗЖ після удару по Медведчуку
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нерівний союз. Що відбувається в ОПЗЖ після удару по Медведчуку