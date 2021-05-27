До України повернулись 109 українців з сектора Газа
В Україну повернулись 109 українських громадян, які виявили бажання виїхати із сектора Гази. Президент України Володимир Зеленський вітає успішне повернення громадян на батьківщину.
Разом з українцями було евакуйовано 13 громадян Молдови та четверо громадян Болгарії.
"Літак з ними вранці приземлився у Києві", - повідомили в ОП.
У заяві говориться, що з метою організації евакуації українців із сектора Гази МЗС та дипломати провели низку непростих переговорів.
Як наголосив Зеленський, українці завжди можуть розраховувати на допомогу своєї країни.
Нагадаємо, 18 травня уряд доручив профільним відомствам забезпечити евакуацію українців з сектора Газа, які хочуть повернутися додому. Планувалося, що українських громадян вивезуть із зони конфлікту через територію Єгипту.
Зазначимо, у Верховній раді пропонують визнати радикальну ісламську організацію ХАМАС терористичною. Текст відповідного проекту постанови №5530 з'явився на сайті ВР.