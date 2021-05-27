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В Украину вернулись 109 украинцев из сектора Газа

Новина українською →
Киев, Четверг 27 мая 2021 08:18
В Украину вернулись 109 украинцев из сектора Газа Фото: украинцы вернулись из сектора Газа (president.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину вернулись 109 украинских граждан, изъявивших желание уехать из сектора Газа. Президент Украины Владимир Зеленский приветствует успешное возвращение граждан на родину.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Вместе с украинцами были эвакуированы 13 граждан Молдовы и четверо граждан Болгарии.

"Самолет с ними утром приземлился в Киеве", - сообщили в ОП.

В заявлении говорится, что с целью организации эвакуации украинцев из сектора Газа МИД и дипломаты провели ряд непростых переговоров.

Как подчеркнул Зеленский, украинцы всегда могут рассчитывать на помощь своей страны.

Напомним, 18 мая правительство поручило профильным ведомствам обеспечить эвакуацию украинцев из сектора Газа, которые хотят вернуться домой. Планировалось, что украинских граждан вывезут из зоны конфликта через территорию Египта.

Отметим, в Верховной Раде предлагают признать радикальную исламскую организацию ХАМАС террористической. Текст соответствующего проекта постановления №5530 появился на сайте ВР.

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