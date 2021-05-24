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Раді пропонують визнати ХАМАС терористичною організацією: з'явився текст постанови

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Україна, Понеділок 24 травня 2021 13:55
Раді пропонують визнати ХАМАС терористичною організацією: з'явився текст постанови Фото: в Раді з'явився текст постанови про визнання ХАМАС терористичною організацією (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді пропонують визнати радикальну ісламську організацію ХАМАС терористичною. Текст відповідного проекту постанови №5530 з'явився на сайті ВР.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

"Категорично засудити обстріли держави Ізраїль радикальною ісламською організацією ХАМАС з території Сектора Гази, що призвели до загибелі, поранень та каліцтв людей", - сказано у тексті постанови.

Пропонується закликати ХАМАС та інших бойовиків, включаючи бойовиків палестинського ісламського джихаду, припинити всі провокаційні дії і акти насильства, в тому числі які здійснюються з використанням запалювальних пристроїв, що доставляються повітрям.

"Вжити заходів по перешкоджанню діяльності на території України радикальної ісламської організації ХАМАС та протидії фінансуванню її терористичної діяльності у світі", - вказано у документі.

Для реалізації постанови нардепи хочуть доручити генеральному прокурору України негайно звернутися до суду із заявою про визнання діяльності радикальної ісламської організації ХАМАС терористичною та про притягнення її до відповідальності.

"Кабінету міністрів у місячний строк розробити та подати до Верховної ради проект закону про порядок визнання організацій, що діють на території іноземних держав, терористичними та наслідки такого визнання", - зазначається у проекті.

Нагадаємо, раніше Україна відреагувала на домовленість про перемир'я між Ізраїлем і терористичним угрупуванням ХАМАС. Київ сподівається, що вдасться досягти миру на Близькому Сході.

Як писало РБК-Україна, ввечері 20 травня військовий кабінет при уряді Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню у Секторі Газа.

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