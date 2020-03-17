ru
ua

В Україну повернулися 1,5 тисячі українців з Єгипту

Новини » Коронавірус   

В Україну прибули вже 9 літаків з Шарм-ель-Шейха

З Єгипту в Україну повернулися 1,5 тисячі осіб у зв'язку з введенням карантину через коронавірус. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Повідомляється, що 17 березня в Україну прибули вже 9 літаків з українцями з єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх - 6 в аеропорт "Бориспіль", 2 до Львова і 1 в Харків.

"1,5 тисячі громадян України повернулися з Шарм-ель-Шейха. В Бориспіль прибуло вже 6 рейсів, повернули 1146 українських громадян. Також 2 літаки прибули до Львова, один - в Харків", - повідомили в МЗС.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що громадян України у зв'язку зі спалахом коронавіруса у світі почали вивозити з Єгипту, на Шрі-Ланці застрягли більше сотні українців, а в Польщі людей забирають автобусами.

Також РБК-Україна писало, що за 16 березня в Україну повернулися понад 50 тисяч українців. Всього за минулу добу кордон України перетнуло близько 86,5 тисяч людей, як на в'їзд, так і на виїзд. З 13 тисяч іноземців, 10 тисяч виїхали з країни.

Зазначимо, з 17 березня в Україні вступив в силу заборона на міжнародні перевезення пасажирів. зокрема, до 3 квітня були закритті пункти пропуску та контролю через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) повідомлення.

МАУ різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону Пенсіонерам виплатять тисячу гривень через коронавірус
Читати всі новини