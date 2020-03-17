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За добу в Україну повернулися понад 50 тисяч українців

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 10:51
За добу в Україну повернулися понад 50 тисяч українців
Ілюстративне фото (dpsu gov ua)

Всього кордон перетнули 86,5 тисяч осіб

За минулу добу 16 березня на територію України повернулися понад 50 тисяч українців на фоні введення заборони на перетин кордону через коронавірус. Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби.

Як зазначили прикордонники, всього за минулу добу кордон України перетнуло близько 86,5 тисяч людей, як на в'їзд, так і на виїзд.

"Більшість з них - більше 50 тисяч - це українці, які поверталися додому з-за кордону. При цьому зазначимо, що серед понад 13 тисяч іноземців, які перетинали кордон, більше 10 тисяч пішли на виїзд. У в'їзді в нашу країну за добу відмовили майже 400 іноземцям", - повідомили у ДПС.

Також прикордонники відзначили істотне зниження трафіку на кордоні. Протягом 15 березня український кордон перетнули 144 тисячі чоловік.

Нагадаємо, з 16 березня в Україні закриті кордони для іноземців на два тижні у зв'язку з введенням карантину через коронавіруса. При цьому термін дії закриття кордонів може бути продовжений.

Також з 17 березня в Україні вступив в силу заборона на міжнародні перевезення пасажирів. зокрема, до 3 квітня були закритті пункти пропуску та контролю через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) повідомлення.

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