В Україну повернули двох депортованих з Маріуполя підлітків

У вівторок, 7 червня, повернули з тимчасово окупованих територій двох підлітків - Івана Матковського та Максима Бойка. Обидва є студентами Маріупольського будівельного коледжу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.