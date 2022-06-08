В Україну повернули двох депортованих з Маріуполя підлітків
У вівторок, 7 червня, повернули з тимчасово окупованих територій двох підлітків - Івана Матковського та Максима Бойка. Обидва є студентами Маріупольського будівельного коледжу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.
"Трішки втомлені, але зараз вони в безпеці, - написала вона. - Дякую їх опікуну Антону Білаю за наполегливість у визволенні хлопців".
Верещук додала, що в порятунку хлопців допомогли Міжнародний Комітет Червоного Хреста та благодійний фонд "СОС Дитячі Містечка".
Як повідомлялося, за даними на кінець травня з початку повномасштабної війни окупанти депортували вже 230 тис. дітей. Росія хоче вбити українську націю.
Раніше РБК-Україна давало інструкцію на випадок, якщо вас хочуть депортувати.
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