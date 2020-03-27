Близько 17 тисяч українців, яких повернуть з-за кордону, пройдуть обсервацію, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Готелі можуть використовувати, якщо не вистачатиме місць у лікарнях

Близько 17 тисяч громадян України, яких повернуть з-за кордону, пройдуть обсервацію. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після засідання фракції "Слуга народу", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, всі евакуйовані українці в обов'язковому порядку пройдуть обсервацію.

"Сьогодні вночі ми закриваємо кордони. Далі, що стосується всіх інших громадян, які там перебувають через роботу, через відпочинок ... Зараз ми повинні повернути українців. За запитом в МЗС, зареєструвалися близько 17 тисяч українців, ми їх повернемо, але вони повинні знати, що нам потрібно кілька днів, щоб підготувати інфраструктуру для обсервації. Всі вони повинні бути перевірені тестами і повинні пройти обсервацію", - заявив Зеленський.

Також президент заявив, що в разі необхідності уряд планує використати готелі в якості місць для обсервації інфікованих коронавірусом.

"Окремо ми домовилися з багатьма готелями в Україні, якщо у нас не буде вистачати місця, робити такі місця для обсервації", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що евакуаційні літаки, які вилетіли з інших країн 27 березня, зможуть завершити рейс, незважаючи на закриття кордону в Україні.

Також повідомлялося, що у зв'язку з пандемією коронавіруса 27 березня Україна запускає поїзд для евакуації своїх громадян, які знаходяться в Російській Федерації.