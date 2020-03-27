ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Близько 17 тисяч українців, яких повернуть з-за кордону, пройдуть обсервацію, - Зеленський

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 21:04
Близько 17 тисяч українців, яких повернуть з-за кордону, пройдуть обсервацію, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Готелі можуть використовувати, якщо не вистачатиме місць у лікарнях

Близько 17 тисяч громадян України, яких повернуть з-за кордону, пройдуть обсервацію. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після засідання фракції "Слуга народу", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, всі евакуйовані українці в обов'язковому порядку пройдуть обсервацію.

"Сьогодні вночі ми закриваємо кордони. Далі, що стосується всіх інших громадян, які там перебувають через роботу, через відпочинок ... Зараз ми повинні повернути українців. За запитом в МЗС, зареєструвалися близько 17 тисяч українців, ми їх повернемо, але вони повинні знати, що нам потрібно кілька днів, щоб підготувати інфраструктуру для обсервації. Всі вони повинні бути перевірені тестами і повинні пройти обсервацію", - заявив Зеленський.

Також президент заявив, що в разі необхідності уряд планує використати готелі в якості місць для обсервації інфікованих коронавірусом.

"Окремо ми домовилися з багатьма готелями в Україні, якщо у нас не буде вистачати місця, робити такі місця для обсервації", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що евакуаційні літаки, які вилетіли з інших країн 27 березня, зможуть завершити рейс, незважаючи на закриття кордону в Україні.

Також повідомлялося, що у зв'язку з пандемією коронавіруса 27 березня Україна запускає поїзд для евакуації своїх громадян, які знаходяться в Російській Федерації.

Україна обговорювала з МВФ питання реструктуризації зовнішнього боргу МВФ вимагає прийняття законів про банки та про ринок землі, - Зеленський
Новини України Володимир ЗеленськийотельКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся