В Україну скоро вирушать понад 40 слідчих, - прокурор МКС

Прокурор Міжнародного суду (МКС) організації об'єднаних Націй (ООН) Карім Хан заявив, що в Україну відправляться 42 слідчі. Вони прибудуть наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Monde .

"Наступного тижня 42 слідчі будуть відправлені в Україну. Це найбільша відправка, яку коли-небудь робила моя установа. 30 з них були прикомандировані урядом Нідерландів, в тому числі судмедексперти та аналітики", - розповів Хан.

За його словами, в першу чергу необхідно досліджувати факти і встановити істину. Хан стверджує, що у суду існують угоди про співпрацю зі Спільною слідчою групою, створеною Польщею, Литвою та Україною.

Прокурор зазначив, що МКС зможе отримати доступ до загальних документів, однак не збирається ділитися всіма своїми документами, оскільки зобов'язані стежити за діями всіх сторін у конфлікті.