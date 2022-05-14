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В Україну скоро вирушать понад 40 слідчих, - прокурор МКС

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Київ, Субота 14 травня 2022 23:32
В Україну скоро вирушать понад 40 слідчих, - прокурор МКС Фото: прокурор МКС Карім Хан (icc-cpi.int)
Автор: Артур Родивилов

Прокурор Міжнародного суду (МКС) організації об'єднаних Націй (ООН) Карім Хан заявив, що в Україну відправляться 42 слідчі. Вони прибудуть наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Monde.

"Наступного тижня 42 слідчі будуть відправлені в Україну. Це найбільша відправка, яку коли-небудь робила моя установа. 30 з них були прикомандировані урядом Нідерландів, в тому числі судмедексперти та аналітики", - розповів Хан.

За його словами, в першу чергу необхідно досліджувати факти і встановити істину. Хан стверджує, що у суду існують угоди про співпрацю зі Спільною слідчою групою, створеною Польщею, Литвою та Україною.

Прокурор зазначив, що МКС зможе отримати доступ до загальних документів, однак не збирається ділитися всіма своїми документами, оскільки зобов'язані стежити за діями всіх сторін у конфлікті.

Раніше повідомлялося, що ООН збирає в Україні свідчення і докази порушень, скоєних під час вторгнення РФ з метою розслідування їх на предмет визнання військовими злочинами.

Нагадаємо також, що до розслідування злочинів армії РФ в Україні приєднався Офіс прокурора МКС.

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