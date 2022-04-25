До розслідування злочинів РФ приєднався Офіс прокурора МКС, - Венедіктова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора України .

Як повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, вперше в історії до спільної слідчої групи долучився Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Рівно місяць тому ми з колегами із Литви та Польщі за підтримки Євроюсту створили ССГ для розслідування звірств РФ на території нашої держави.

"Переконана, що приєднання ще одного потужного учасника зробить розслідування та судове переслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності більш ефективним та скоординованим. Справедливість для жертв і покарання для винних - виклик для всього світового юридичного фронту і наша спільна слідча група стала у його авангарді, - написала Венедіктова.

Також вона додала, що сьогодні разом із Генпрокурорами Литви та Польщі Нідою Грунскєне та Збігнєвом Зьобро і Прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом А.А. Ханом підписали документ про розширення нашої спільної слідчої групи. Відтепер Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду - учасник ССГ. Також учасником групи наразі є Євроюст, де представлені 27 країн-членів ЄС та 10 інших держав.

Так, у кожної з держав-сторін триває власне національне розслідування агресії РФ в Україні. Крім цього повноцінне незалежне розслідування розпочав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Сторони та учасники ССГ координуватимуть свої дії, разом плануватимуть слідчі стратегії, а також оперативно та безпечно обмінюватимуться інформацією та доказами.