В Україну сьогодні прибудуть тіла загиблих в авіакатастрофі в Ірані

У неділю, 19 січня, в Україну прибудуть тіла українців, загиблих в авіакатастрофі літака в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку авіакомпанії МАУ в Facebook.

За даними авіакомпанії, тіла жертв катастрофи літака, збитого над Тегераном іранськими військовими, о 12-й годині прибудуть в міжнародний аеропорт "Бориспіль", де відбудеться церемонія прощання.

"Доступ відкритий для всіх. Збір біля входу до термінала В о 12:00. Попрощатися з загиблими можна з 13:00 до 19:00", - розповіли в МАУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ірані завершилася ідентифікація всіх українців, які стали жертвами катастрофи літака МАУ. У Офісі президента України заявляли, що тіла загиблих українців повернуть в Україну 19 січня.

Також РБК-Україна писало, що в Управлінні державної охорони попередили про можливі обмеження дорожнього руху на окремих ділянках Бориспільського шосе і в районі аеропорту "Бориспіль". Обмеження можливі через траурні заходи, присвячені поверненню тіл українців, загиблих в авіакатастрофі в Ірані.

Як відомо, 8 січня 2020 року в Ірані сталася авіакатастрофа українського літака авіакомпанії МАУ. Літак, на борту якого перебувало 176 осіб, виконував рейс Тегеран-Київ. Через декілька днів після катастрофи офіційний Тегеран зізнався, що літак було збито іранськими військовими. Жертвами катастрофи стали всі пасажири та екіпаж літака, серед яких 11 громадян України.