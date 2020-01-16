Авіакатастрофа літака МАУ: Тегеран готовий передати тіла загиблих українців

Фото: Мохаммад Джавад Зариф (flickr.com/fovjir)

Мохаммад Джавад Зариф заявив про готовність іранської сторони залучити українських фахівців для розшифровки чорних ящиків

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив, що Тегеран готовий передати Києву тіла загиблих, збитого літака МАУ, українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерство закордонних справ Ірану.

Як повідомляється, увечері 16 січня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та іранського зовнішньополітичного відомства Мохаммад Джавад Зариф провели телефонну розмову, в ході якої обговорили ситуацію довкола збитого українського літака.

"Міністри закордонних справ Ірану та України обговорили телефоном останні події, пов'язані з катастрофою українського літака", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що "Зариф заявив про готовність іранської сторони відправити тіла загиблих українських громадян і залучити українських фахівців для розшифровки чорних ящиків".

У свою чергу, Пристайко подякував іранську сторону за співпрацю з усіх ключових питань.

Нагадаємо, що Іран скасував приїзд свого експерта в Україну в рамках розслідування авіакатастрофи літака МАУ. Також українська сторона підготувала другий запит про правову допомогу Ірану з проханням надати доступ до чорних скриньок, однак відповіді досі немає.

Крім того, глави зовнішньополітичних відомств країн, громадяни яких загинули авіакатастрофі літака МАУ у Тегерана 8 січня, розробили положення щодо подальшої співпраці з Іраном.