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Україну сьогодні накриють дощі

Новини » Суспільство    10.04.2019 - 08:00
Україну сьогодні накриють дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погода в Україні буде переважно дощовою

Погода в Україні 10 квітня 2019 буде дощовою, без опадів лише на сході та місцями на заході, температура повітря вдень підніметься до +21. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів тільки у Львівській, Волинській та Рівненській областях, вдень від +14 до +20, вночі від +4 до +9. На півночі очікуються дощі, вдень від +15 до +19, а вночі від +7 до +10. У центрі сухо тільки в Полтавській і Черкаській областях, вдень від +18 до +21, вночі від +7 до +10.

На сході без опадів, вдень від +19 до +21, вночі від +6 до +11. На півдні пройдуть невеликі дощі, вдень від +12 до +19, вночі від +7 до +9. У Криму вдень від +15 до +17, вночі від +6 до +8.

Україну сьогодні накриють дощіУкраїну сьогодні накриють дощі

Фото: погода в Україні 10 квітня

Відзначимо, до 20 квітня температура повітря в Україні буде різко підніматися. Зокрема, очікується потепління до 28 градусів, якщо буде сонячна погода.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 10 квітня пройдуть дощі, вдень від +15 до +17, вночі від +8 до +10, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Україну сьогодні накриють дощіУкраїну сьогодні накриють дощі

Фото: погода в Києві та області

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