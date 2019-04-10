Украину сегодня накроют дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погода в Украине будет преимущественно дождливой

Погода в Украине 10 апреля 2019 будет дождливой, без осадков только на востоке и местами на западе, температура воздуха днем поднимется до +21. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков только во Львовской, Волынской и Ровенской областях, днем от +14 до +20, ночью от +4 до +9. На севере ожидаются дожди, днем от +15 до +19, а ночью от +7 до +10. В центре сухо только в Полтавской и Черкасской областях, днем от +18 до +21, ночью от +7 до +10.

На востоке без осадков, днем от +19 до +21, ночью от +6 до +11. На юге пройдут небольшие дожди, днем от +12 до +19, ночью от +7 до +9. В Крыму днем от +15 до +17, ночью от +6 до +8.

Фото: погода в Украине 10 апреля

Отметим, до 20 апреля температура воздуха в Украине будет резко подниматься. В частности, ожидается потепление до 28 градусов, если будет солнечная погода.

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 10 апреля пройдут дожди, днем от +15 до +17, ночью от +8 до +10, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области