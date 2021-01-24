"Україну" роззброять і можуть продати: Уруський розповів про долю єдиного крейсера

Фото: крейсер "Україна" (uagolos.com)

Єдиний український ракетний крейсер "Україна" можуть продати або утилізувати. Остаточне рішення по ньому ще не ухвалене.

Про це розповів віце-прем'єр-міністр Олег Уруський в інтерв'ю виданню "День".

Він зазначив, що питання подальшої долі крейсера стоїть вже давно, через що він просто стоїть на суднобудівному заводі в Миколаєві і займає багато місця.

"Ця історія тягнеться вже десятками років і переходить, як "перехідний прапор" від уряду до уряду і досі рішення не прийнято. Те, що він не може взагалі бути введений до складу ВМС, зрозуміло. Більше того цей крейсер заважає заводу, займаючи місце. І третє, що цього року прийнято рішення про демілітаризацію корабля, зняття повністю всього озброєння. А після цього можливо буде прийнято рішення про його продаж, а ні, то утилізацію", - сказав Уруський.

Нагадаємо, в 2019 році колишній гендиректор концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус виступав за продаж крейсера, який знаходиться на утриманні Миколаївського суднобудівного заводу.

У середині січня повідомлялося, що державне підприємство "Промінь", яке входить до складу "Укроборонпрому", почало виробництво ракетних комплексів "Нептун" на замовлення Міністерства оборони України. Контракт на поставку РК був підписаний наприкінці 2020 року.