Абромавичус запропонував продати ракетний крейсер "Україна"

Фото: крейсер "Україна" (novosti-n org)

Україна не потребує крейсер такого масштабу

Державний концерн "Укроборонпром" розглядає можливість продажу ракетного крейсеру "Україна", який перебуває на утриманні в Миколаївському суднобудівного заводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора концерну Айвараса Абромавичуса.

За словами Абромавичуса, в даний момент Україна не потребує ракетного крейсеру такого масштабу. В концерні планують побудувати кораблі меншого масштабу, але в більшій кількості.

"В України немає потреби у крейсері такого масштабу, тому ми розглядатимемо можливість продажу цього крейсера. Ми будемо будувати нові кораблі: меншого масштабу та у більшій кількості, виходячи із потреб наших Збройних сил", - зазначив він.

Крім того, в "Укроборонпромі" пояснили, що крейсер "Україна" був розроблений у 70-роках минулого століття, тому не здатний ефективно діяти в сучасних умовах. Також судно не придатне для застосування у Чорному та Азовському морях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ планує закупити у Франції патрульні катери для Державної прикордонної служби. В міністерстві додали, що однією з найбільш прийнятних є пропозиція французької компанії ОСЕА.