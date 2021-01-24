"Украину" разоружат и могут продать: Уруский рассказал о судьбе единственного крейсера

Фото: крейсер "Украина" (uagolos.com)

Единственный украинский ракетный крейсер "Украина" могут продать или утилизировать. Окончательное решение по нему еще не принято.

Об этом рассказал вице-премьер-министр Олег Уруский в интервью изданию "День".

Он отметил, что вопрос дальнейшей судьбы крейсера стоит уже давно, из-за чего он просто стоит на судостроительном заводе в Николаеве и занимает много места.

"Эта история тянется уже десятки лет и переходит, как «переходящее знамя» от правительства к правительству до сих пор решение не принято. То, что он не может вообще быть введен в состав ВМС, понятно. Более того, этот крейсер мешает завода, занимая место. И третье, что в этом году принято решение о демилитаризации корабля, снятие полностью всего вооружения. А после этого можно будет принято решение о его продаже, а нет, то утилизацию", - сказал Уруский.

Напомним, в 2019 году прежний гендиректор концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус выступал за продажу крейсера, который находится на содержании Николаевского судостроительного завода.

В середине января сообщалось, что государственное предприятие "Луч", которое входит в состав "Укроборонпрома", начало производство ракетных комплексов "Нептун" на заказ Министерства обороны Украины. Контракт на поставку РК был подписан в конце 2020 года.