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Назвався українцем та закопав паспорт: у Сумській області прикордонники затримали росіянина

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Сумська область, Вівторок 01 червня 2021 14:15
Назвався українцем та закопав паспорт: у Сумській області прикордонники затримали росіянина Фото: затримання громадянина РФ на українському кордоні (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Сумській області прикордонники затримали громадянина Російської Федерації. Чоловік, прикинувшись українцем, намагався незаконно перейти кордон, а після того, як був "спійманим на гарячому", зізнався, що закопав свій паспорт у лісі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Сьогодні близько другої години ночі чоловік намагався під покровом темряви перейти державний кордон України, але наряду відділення інспекторів прикордонної служби "Миропілля" вдалося виявити порушник за допомогою тепловізора.

За інформацією відомства, після затримання зловмисник назвався громадянином України, але згодом зізнався, що є росіянином, на доказ цього в нього виявили ксерокопію паспорта. Сам документ, за твердженням 35-річного чоловіка, він закопав у лісі.

Наразі обставини правопорушення з’ясовуються. На затриманого оформлено документи адміністративного провадження за спробу незаконного перетинання державного кордону України та за порушення прикордонного режиму. Міру покарання визначить суд.

Нагадаємо, що прикордонники зафіксували порушення повітряного кордону України з боку Румунії.

Раніше стало відомо, що українські прикордонники не пропустили членів екіпажу судна "Норд" через пункт пропуску "Чонгар" в окупований Крим.

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