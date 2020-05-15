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Європарламент закликав зробити план відновлення після пандемії основою бюджету ЄС

Новини » Коронавірус     15.05.2020 - 17:00
Європарламент закликав зробити план відновлення після пандемії основою бюджету ЄС
Фото: Давид Сассоли (Olaf Kosinsky CC BY-SA 3.0 de)

План відновлення економіки після пандемії буде складатися з 2 трлн євро

Європарламент у п'ятницю, 15 травня, прийняла резолюцію з закликом до Єврокомісії та Ради Європи зробити план відновленню економіки після пандемії основою наступного семирічного бюджетного плану ЄС на 2021-2027 року. За резолюцію проголосували 505 євродепутатів, 119 - виступили проти, 69 - утрималися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Европарламента.

"Ми повинні захистити наших громадян та їх робочі місця. Ми також повинні гарантувати здатність країн - членів ЄС перезапустити свою економіку після пандемії", - заявив глава Європарламенту Давид Сассоли.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що бюджетний план ЄС повинен бути представлений до 27 травня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Європейська комісія готує план відновлення економіки Євросоюзу після пандемії коронавіруса на 2 трильйони євро. Витрати будуть погашатися протягом 7 років державами-членами ЄС.

Також повідомлялося, що рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) створить Європейський гарантійний фонд у розмірі 25 мільярдів євро. Створений фонд дозволить збільшити підтримку європейських компаній у всіх країнах ЄС.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України бюджетЄвропарламент
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