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В Україну приїдуть президенти Польщі та Литви 20 грудня: ціль візиту

Автор: Анастасія Рокитна

Президенти Польщі та Литви Анджей Дуда та Гітанас Науседа прибудуть в Україну. Вони візьмуть участь в саміті "Люблінського трикутника".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на канцелярію президента Польщі.

Вони прибудуть в країну 20 грудня.

"Президенти Польщі, Литви й України Анджей Дуда, Гітанас Науседа та Володимир Зеленський 20 грудня зустрінуться в Україні у рамках саміту "Люблінського трикутника" та обговорять безпекову ситуацію у нашому регіоні", - повідомив представник канцелярії Якуб Кумох.

"Люблінський трикутник" - платформа для тристоронньої співпраці між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною, спрямована на поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах.

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