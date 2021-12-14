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В Украину приедут президенты Польши и Литвы 20 декабря: цель визита

Автор: Анастасия Рокитна

Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа прибудут в Украину. Они примут участие в саммите "Люблинского треугольника".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на канцелярию президента Польши.

Они прибудут в страну 20 декабря.

"Президенты Польши, Литвы и Украины Анджей Дуда и Гитанас Науседа и Владимир Зеленский 20 декабря встретятся в рамках саммита "Люблинского треугольника" и обсудят ситуацию с безопасностью в нашем регионе", - сообщил представитель канцелярии Якуб Кумох.

"Люблинский треугольник" - платформа для трехстороннего сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной, направленная на углубление регионального сотрудничества в сфере безопасности, экономической и социально-гуманитарной сферах.

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