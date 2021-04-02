Як на початку травня: температура в Києві 1 квітня піднялася до рекордних показників
Середньодобова температура повітря у Києві 1 квітня становила 14,1 градусів тепла. Це на 1,1 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 2002 року.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.
"Така температура повітря відповідає кліматичній нормі початку травня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у квітні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 8-11 градусів тепла, в горах 5-6 градусів тепла. Це близько до середніх багаторічних значень.
Дані багаторічних спостережень свідчать, середня місячна температура повітря у квітні становить 7-11 градусів тепла, в гірських районах 2-6 градусів тепла.
Як повідомляло РБК-Україна, середньорічна температура 2020 року у Києві піднялась до 10,9 градусів тепла, що на 3,2 градусів перевищує кліматичну норму. Рік виявився рекордно теплим за всю історію спостережень з 1881 року.
Загалом у 2020 році у Києві було зафіксовано 36 температурних рекордів, причому найбільше їх було у березні - 12.