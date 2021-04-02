Як на початку травня: температура в Києві 1 квітня піднялася до рекордних показників

Середньодобова температура повітря у Києві 1 квітня становила 14,1 градусів тепла. Це на 1,1 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 2002 року.

"Така температура повітря відповідає кліматичній нормі початку травня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у квітні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 8-11 градусів тепла, в горах 5-6 градусів тепла. Це близько до середніх багаторічних значень.

Дані багаторічних спостережень свідчать, середня місячна температура повітря у квітні становить 7-11 градусів тепла, в гірських районах 2-6 градусів тепла.

Як повідомляло РБК-Україна, середньорічна температура 2020 року у Києві піднялась до 10,9 градусів тепла, що на 3,2 градусів перевищує кліматичну норму. Рік виявився рекордно теплим за всю історію спостережень з 1881 року.

Загалом у 2020 році у Києві було зафіксовано 36 температурних рекордів, причому найбільше їх було у березні - 12.