В Україну прийде похолодання

При цьому 8 березня очікується тепла погода

Похолодание в Украину придет на следующей неделе. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Она отметила, что похолодание следует ожидать после 10 марта.

"А пока, 8, 9 и 10 марта в Украине ожидается высокая температура воздуха в течение дня +8 +14 градусов, на западе 8-9 марта +10 +17 градусов. На северо-востоке - Сумская, Харьковская области - воздух будет свежим, +5 +9 градусов. Остается гулять порывистый, до сильного, ветер, будьте осторожны!" - подчеркнула синоптик.

Она отметила, что в пятницу, 8 марта, атмосферный фронт может спровоцировать облачность и дождь в западных и северных областях Украины. При этом на юге, в центральной части и на востоке будет сухая погода.

В Киеве 8 марта ожидается наивысшая температура воздуха в ​​ближайшей перспективе, днем ​​+12 +15 градусов. Но остается порывистый ветер, возможна облачность и небольшой дождь.

"9 марта, в день рождения Тараса Григорьевича Шевченко, ожидается комфортная погода, будет тепло и солнечно. 10 марта снова усилится ветер, увеличится облачность, пойдет дождь и с северных районов Киевской области начнет снижаться температура воздуха", - добавила Диденко.

Напомним, ранее Диденко предупреждала, что 6 марта в Украине ожидается похолодание перед существенным потеплением 7 и 8 марта.

Как писало РБК-Украина, синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине 7 марта, в частности, на западе страны ожидается сильный ветер. Так, 7 марта днем в западной части Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Погодным условиям присвоили I уровень опасности (желтый).

Добавим, погода в Украине сегодня, 7 марта, будет сухой в связи с приходом антициклона.