Антициклон принесе суху погоду в Україну

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Синоптик повідомила, що протистояння антициклону і циклону над Північним морем викличе сильний штормовий вітер

Погода в Україні завтра, 7 березня, буде сухою в зв'язку з приходом антициклону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко, опубліковане в Facebook.

За її словами, протистояння цього антициклону і циклону над Північним морем викличе сильний штормовий вітер, з поривами до 15-22 м / с, на заході та півночі України. Температура повітря протягом дня підвищиться до +12 градусів. У західних областях потеплішає до +15 градусів. На сході, північному сході, в Полтавській області, в районах Дніпра, в Запорізькій області передбачається +7. У Києві завтра, 7 березня, буде сонячно, температура буде до +9.

8 березня буде до +15 градусів, очікується дощ. 9 березня очікується тепла погода, 10 березня знизиться на кілька градусів і піде дощ.

Нагадаємо, у Києві 6 березня без істотних опадів, лише вночі в Карпатському регіоні невеликий мокрий сніг. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі від -2 до +3 градусів. На півдні країни, у Дніпропетровській, Донецькій і Закарпатській областях-до +14. В Карпатах упродовж доби до +2.

За даними Укргідрометцентру, 6 березня 2019 року на території України опадів не очікується, температура повітря підніметься до +13.